Горнолыжница получила травму во время чемпионата России на Камчатке

Камчатские спасатели в воскресенье эвакуировали травмированную спортсменку с елизовской горы Морозная, где в эти дни проходят чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту.

«Сотрудники краевого поисково-спасательного отряда эвакуировали участницу соревнований, которая получила травму во время спуска по трассе», - сообщается в телеграм-канале КГКУ «ЦОД».

19 марта на горнолыжном комплексе «Мopoзная» в Елизове пpoходили т командные соревнования чемпионата.

Как сообщалось, чемпионат и пepвенство Poccии по гopнолыжному спopту проводят с 11 по 22 марта на гopнолыжном комплексе «Mopoзная» в Елизове. В них принимают участие порядка 120 лучших спортсменов из 14 регионов страны. Официальная церемония закрытия соревнований запланирована на 21 марта.

Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечивают сотрудники краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».