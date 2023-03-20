Отделение реабилитации второй горбольницы Петропавловска стало принимать больше пациентов

Отделение медицинской реабилитации городской больницы №2 Петропавловска-Камчатского в 2023 году стало принимать больше пациентов, рассказал корреспонденту ИА «Камчатка» заведующий отделением Фарход Шакиров.

«У нас увеличивается количество пациентов по реабилитации. За 2022 год общее число людей, которые ее прошли – 65 человек. С начала 2023 года мы приняли уже 30 пациентов», – сказал завотделением.

Врач отметил, что в конце 2022 года отделение получило новое реабилитационное оборудование, предназначенное для пациентов, перенесших тяжёлые травмы. Это несколько тренажеров, которые позволяют пациентам восстановиться после серьезных операций, разработать суставы, восстановить навыки ходьбы.

Напомним, создание реабилитационного центра в Петропавловске-Камчатском – поручение президента РФ Владимира Путина.