Человек выпал из окна четвертого этажа и погиб на Камчатке

Человек выпал из окна и разбился насмерть в столице Камчатки, сообщили журналисту информагентства «Камчатка» в пресс-службе краевого УМВД. Происшествие случилось по адресу пр. Победы 47/1.

«Это произошло 19 марта около 22:00. Мужчина 1984 года рождения был в гостях у товарища. По свидетельствам очевидцев, он регулярно бывал в гостях в этой квартире и употреблял спиртное. Он был нетрезв. По словам очевидцев, в момент происшествия он был дома один: хозяин квартиры ушел в магазин за добавкой», – рассказали журналисту информагентства в УМВД.

В полиции уточнили, что злополучная квартира находится на четвертом этаже.

Полиция проводит проверку и уточняет обстоятельства происшествия.