Читайте нас в социальных сетях:
Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Происшествия
  4. Человек выпал из окна четвертого этажа и погиб на Камчатке

Человек выпал из окна четвертого этажа и погиб на Камчатке

14:20
28
Человек выпал из окна четвертого этажа и погиб на Камчатке

Человек выпал из окна и разбился насмерть в столице Камчатки, сообщили журналисту информагентства «Камчатка» в пресс-службе краевого УМВД. Происшествие случилось по адресу пр. Победы 47/1.

«Это произошло 19 марта около 22:00. Мужчина 1984 года рождения был в гостях у товарища. По свидетельствам очевидцев, он регулярно бывал в гостях в этой квартире и употреблял спиртное. Он был нетрезв. По словам очевидцев, в момент происшествия он был дома один: хозяин квартиры ушел в магазин за добавкой», – рассказали журналисту информагентства в УМВД.

В полиции уточнили, что злополучная квартира находится на четвертом этаже.

Полиция проводит проверку и уточняет обстоятельства происшествия.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Свесившуюся с балкона девушку сняли спасатели с верхнего этажа жилого дома на Камчатке
Отменили программу четвертого дня чемпионата России по горнолыжному спорту на Камчатке
Более 700 жителей Камчатки за год получили бесплатную помощь в Ассоциации юристов России
Камчатке направят почти 28 миллионов рублей на поддержку рынка труда
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.