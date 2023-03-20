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  4. Камчатскую бабушку обманула «внучка» почти на миллион рублей

Камчатскую бабушку обманула «внучка» почти на миллион рублей

16:35
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Камчатскую бабушку обманула «внучка» почти на миллион рублей

Жительницу Петропавловска-Камчатского обманули на 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

«Согласно материалам дела, в октябре прошлого года 85-летней пенсионерке на домашний телефон позвонила девушка, представилась внучкой, сообщила, что стала виновницей ДТП», – сказано в сообщении.

После в разговор вступил «следователь», который предложил за 900 тысяч рублей не возбуждать уголовное дело и освободить «внучку».

Чтобы не дать пенсионерке выяснить фактические обстоятельства, мошенники удерживали ее на связи под предлогом разговора с псевдородственницей, выяснили домашний адрес и номер мобильного телефона, по которому «следователь» связался с потерпевшей для дачи инструкций о передаче денег водителю по имени «Дмитрий».

Через непродолжительное время курьер прибыл, забрал деньги и собранные для внучки личные вещи.

«Путем оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность лже-Дмитрия, которым оказался 49-летний местный житель, ранее судимый, в том числе за преступления против собственности», – добавили в прокуратуре.

Подозреваемый взят под стражу.

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