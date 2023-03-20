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Чем свиной грипп отличается от ОРВИ – медики

16:55
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Чем свиной грипп отличается от ОРВИ – медики

ОРВИ обычно сопровождается двумя основными синдромами. Сначала появляются местные признаки – насморк, чихание, боль в горле, кашель. Затем проявляется интоксикация – симптомы отравления организма жизнедеятельностью вируса и гиперактивации иммунной системы (цитокиновый шторм). К ним относится общее недомогание, слабость, лихорадка. При простуде интоксикация незначительна и часто проявляется незначительным ухудшением самочувствия.

«Любой грипп, включая свиной, протекает тяжело. Например, он поражает трахею и бронхи, тогда как возбудители других наиболее распространенных ОРВИ обычно вызывают воспаление лишь верхних дыхательных путей – глотки и носовой полости», – сказано в сообщении.

Кроме того, при гриппе интоксикационный синдром выступает на первый план и гораздо более выражен, чем местные признаки, а насморк и боль в горле могут вообще отсутствовать. Связано это с тем, что распространение вируса сопровождается массовым омертвением (некрозом) пораженных клеток. Токсины, обусловленные некрозом, поражают в первую очередь нервные волокна, сосудистые стенки, способствуют образованию микротромбов.

Это приводит к ощущению ломоты в теле, слабости, нарушению сна, головной боли и другим симптомам.

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