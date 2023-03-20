Камчатские медики рассказали историю свиного гриппа

Свиной грипп – одна из самых масштабных инфекций, с которой человечество столкнулось в XXI веке, рассказали в Камчатском Центре общественного здоровья.

Возбудитель свиного гриппа состоит в ближайшем родстве с вирусом «испанки», который вызвал одну из самых длительных и фатальных по последствиям пандемию в 1918–1920 годах.

«Болезнь получила название из-за генетического сходства с возбудителем гриппозной инфекции, поражающей свиней. В начале эпидемии регистрировался высокий уровень осложнений и летальности. Но вскоре иммунная система человека стала быстро опознавать вирус и оперативно бороться с ним. Сегодня эта инфекция, как и другие виды гриппа, возникает как сезонная вспышка и не более опасна, чем другие ОРВИ, вызванные вирусом гриппа A», – рассказали в Центре.

Заразиться вирусом A/H1N1, если употреблять в пищу свинину, нельзя. Он передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, хотя есть случаи заражения и от больной свиньи. При этом штамм вируса, циркулирующий среди животных, слабо заразен для человека. За последний век зарегистрировано всего 50 случаев инфицирования работников свиноферм.

Риск заразиться влечет пребывание в многолюдных местах, поэтому чаще болеют те, кто ездит в общественном транспорте, работает в магазинах, школах и детских садах.

Наиболее подвержены осложнениям представители следующих групп риска:

- люди с хроническими заболеваниями, пожилые (старше 65 лет); люди, ослабленные затяжным психоэмоциональным стрессом;

- люди с избыточным весом;

- беременные женщины;

- грудные младенцы;

- лица с иммунодефицитом, вызванным ВИЧ или длительным приемом кортикостероидов.

Однако особенность свиного гриппа именно в том, что он тяжелее протекает не только у представителей привычных групп риска, но и у молодых (25–45 лет), здоровых людей. Точного объяснения этому феномену ученые пока не нашли.