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  4. Жительница Камчатки заплатит 3 тысячи рублей за оскорбления в поселковом чате

Жительница Камчатки заплатит 3 тысячи рублей за оскорбления в поселковом чате

09:00
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Жительница Камчатки заплатит 3 тысячи рублей за оскорбления в поселковом чате

Мировой суд признал жительницу Тигильского района виновной по административной статье «Оскорбление» и оштрафовал ее на 3 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Там рассказали, что в прокуратуру на односельчанку пожаловался местный житель. Он сообщил, что женщина унизила его честь и достоинство в поселковом чате, где люди обсуждали услуги ЖКХ. В переписке завязался спор, и обвиняемая осыпала оппонента оскорблениями .

Прокуратура возбудила административное дело, по которому суд и назначил женщине штраф.

Постановление не вступило в законную силу.

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