Камчатка может получить средства на строительство ледового дворца в Елизово: Ирина Яровая проработала вопрос с правительством РФ

Вице-спикер ГосДумы Ирина Яровая договорилась с Минсельхозом России о возможности выделения федеральных средств на строительство ледового дворца в Елизово.

Парламентарий с конца 2022 года взаимодействовала с правительством РФ в части того, чтобы по итогам эффективной реализации программы инвестиционных квот регион получил средства на возведение крупного социально важного объекта. В результате проведённых вице-спикером согласований с Минсельхозом России достигнута договорённость, что по этой линии может быть реализован один из самых дорогостоящих из числа ранее заявленных проектов - строительство ледового дворца в Елизово стоимостью почти 1 млрд рублей.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов еще в середине 2022 года заявлял, что край будет претендовать на федеральные средства на возведение данного объекта. Более того, проектно-сметную документацию на строительство дворца регион уже подготовил.

Как сообщила Ирина Яровая, предварительное рассмотрение заявки планируется в мае текущего года, а окончательное решение может быть принято в сентябре. В этой связи депутат обратилась к губернатору края с просьбой дать поручение оперативно направить всю необходимую документацию, а также подтверждение софинасирования для дальнейшего взаимодействия с Минсельхозом РФ.

Глава Елизовского района Сергей Тюлькин рассказал, что ранее губернатор Владимир Солодов обсуждал с ним перспективу включения объекта в программу комплексного развития сельских территорий. Благодаря поддержке Ирины Яровой эта перспектива теперь обретает реальные очертания.

«Планируем в ближайшие месяцы завершить привязку проекта ледового дворца к территории в районе 28го километра в Елизово. Объект будет рассчитан на 230 посещений в день. Ранее, обсуждая концепцию объекта, проговаривали с Владимиром Викторовичем и Ириной Анатольевной, что комплекс должен быть удобен для жителей и Паратунской зоны, и Николаевского сельского поселения, и Вулканного и Елизова. Он также позволит разгрузить и Петропавловский ледовый дворец «Вулкан», который на сегодня очень популярен среди детского и взрослого населения», - сказал Сергей Тюлькин.

Напомним, ранее в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» из резервного федерального фонда при содействии Ирины Яровой были выделены около 300 миллионов рублей на строительство дома культуры в поселке Лесном.