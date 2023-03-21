Житель Камчатки попытался откупиться от полицейского и попал под статью

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Петропавловска-Камчатского, подозреваемого в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

По данным ведомства, 46-летний мужчина пытался откупиться от полицейского, чтобы тот не привлек его к административной ответственности.

Все произошло 18 марта возле здание органов внутренних дел в краевом центре. Нарушитель положил на заднее сиденье полицейского автомобиля 14 тыс. рублей. Его задержали с поличным.