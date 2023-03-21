Туберкулез это инфекционное заболевание – медики

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза, бацилла Коха, для него характерно образование одного или нескольких очагов воспаления в различных органах, но чаще всего в легочной ткани, сообщили в Центре медпрофилактики.

«Раньше туберкулез называли чахоткой. В отличие от других микробов, микобактерия туберкулеза очень живуча. Она отлично себя чувствует и в земле, и в снегу, устойчива к воздействию спирта и кислот. Погибает под длительным воздействием прямых солнечных лучей, высоких температур и хлорсодержащих веществ», – сказано в сообщении.

При этом не все микобактерии туберкулеза способны вызывать заболевание.

«Практически все мы в детском или подростковом возрасте "получаем" микобактерии, но к развитию туберкулеза это не приводит. Напротив, "слабые" бациллы, неспособные вызвать болезнь, постоянно стимулируют наш противотуберкулезный иммунитет. С целью иммунизации в организм специально вводят ослабленные микобактерии, известные под названием БЦЖ», – пояснили в Центре.

Там добавили, что для туберкулеза не существует социальных разграничений. Заболеть может представитель любой профессии, возраста, независимо от социального статуса. И в качестве профилактики рекомендуют гражданам ежегодно проходить флюорографию.