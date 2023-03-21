Больница самого северного района Камчатки получила новый снегоболотоход

Новый снегоболотоход «Енисей» приобрели для больницы самого северного района Камчатки – Пенжинского, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

Машину купили по программе «Развитие здравоохранения Камчатского края». На ней будут перевозить пациентов, живущих в труднодоступных селах.

«Специализированная техника позволит круглогодично добираться до труднодоступных поселков. Ранее мы использовали аналогичный вездеход, однако техника устарела и была списана несколько лет назад, поэтому новый транспорт был крайне необходим», — приводят в сообщении слова главврача Пенжинской районной больницы Дины Дугаровой.

Дугарова отметила, что новый снегоболотоход отлично преодолевает сугробы, он устойчив на крутых подъёмах. На этой машине в отдаленные населенные пункты будут добираться и бригады медиков.

В краевом Минздраве напомнили, что в регионе также реализуется национальный проект «Здравоохранение», инициированный президентом России Владимиром Путин. Нацпроект решает одну из главных задач, поставленную главой государства, по совершенствованию системы оказания медицинской помощи граждан и развитию инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций.