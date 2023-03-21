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  4. Двое детей попали под машину на переходе в Петропавловске

Двое детей попали под машину на переходе в Петропавловске

13:24
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Двое детей попали под машину на переходе в Петропавловске

Полиция в Петропавловске-Камчатском проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали двое детей 7 и 5 лет, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

Авария произошла в понедельник вечером на пешеходном переходе по проспекту 50 лет Октября в краевом центре.

По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Camry, поворачивая налево на перекрестке возле ЦУМа, не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зелёный сигнал светофора. В результате он сбил двух детей, которые получили телесные повреждения.

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