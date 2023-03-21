Молодой бурят предстанет перед судом на Камчатке

Прокуратура Усть-Большерецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Бурятии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Парня обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

«Как полагает следствие, летом прошлого года юноша по месту жительства обнаружил произрастание дикорастущих растений конопли, собрал части растений и в домашних условиях изготовил гашишное масло. Наркотическое средство он привез в Усть-Большерецк, куда прибыл для сезонного трудоустройства», – сказано в сообщении.

Позже часть наркотика он сбыл двум друзьям, которых полицейские задержали прямо за употреблением.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено в Усть-Большерецкий районный суд.