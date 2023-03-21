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Камчатские врачи о вакцинопрофилактике туберкулеза

17:45
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Камчатские врачи о вакцинопрофилактике туберкулеза

Туберкулез занимает второе место среди инфекционных заболеваний по частоте смертельных исходов, уступая только СПИДу, сообщили в Центре медпрофилактики.

Заболевание может проявляться поражением любых органов и тканей.

«Последние годы проблема осложнена появлением форм туберкулеза с лекарственной устойчивостью, что требует длительного комплексного лечения, поиска новых препаратов. Ведущим методом специфической профилактики туберкулеза, надежность которого доказана многолетним применением во всех странах мира, является вакцинация БЦЖ, которая входит в Национальный календарь прививок России», – сказано в сообщении.

Высокий риск развития туберкулеза отмечается у детей и подростков, часто и длительно болеющих хроническими и рецидивирующими заболеваниями различных органов и систем. Большую опасность представляет проживание ребенка в семье, где есть больные открытыми формами заболевания.

«Первая прививка ставится в роддоме на 3-7 день после рождения ребенка. Введение вакцины БЦЖ разрешается только здоровым детям. Последующая прививка (ревакцинация) проводится в 6-7 лет после пробы Манту, при отрицательном результате и только после медобследования», – добавили в Центре.

Вакцину БЦЖ вводят подкожно на границе верхней и средней трети наружной поверхности левого плеча. На месте укола появляется реакция виде ограниченного воспаления кожи.

Специалисты особо отмечают, что обрабатывать место введения вакцины лекарственными препаратами нельзя.

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