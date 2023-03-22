Читайте нас в социальных сетях:
Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Среда обитания
  4. Планово отключат электроэнергию, отопление и водоснабжение 22 марта в Петропавловске-Камчатском

Планово отключат электроэнергию, отопление и водоснабжение 22 марта в Петропавловске-Камчатском

09:40
19
Планово отключат электроэнергию, отопление и водоснабжение 22 марта в Петропавловске-Камчатском

Планово отключат электроэнергию и водоснабжение 22 марта в Петропавловске-Камчатском, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

Без электроэнергии с 10:00 до 12:00 оставят дом 3 на улице 2-я Шевченко, с 11:00 до 16:00 дома 11/1, 11/2, 11/3 на улице Солнечной.

«Центральное отопление отключат с 10:00 до 13:00 по адресам: ул. Вилкова, дома 4 и 5, ул. Садовый переулок, 5, 7 и ул. Океанская, 104 (Д/С № 1)», – сказано в сообщении.

Горячего водоснабжения не будет с 10:00 до 12:00 в домах на улице Дальняя, 2а, 2б, 2в, 10, 24, 24/1, 26, 26/1, 30 (Д/С № 46), 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Планово отключат электроэнергию и водоснабжение 21 марта в Петропавловске-Камчатском
Рыбаки Камчатки благодаря Ирине Яровой смогут регистрировать суда в порту Петропавловска-Камчатского
Мужчину с наркотиками задержали полицейские в лесополосе Петропавловска-Камчатского
Отключат свет сегодня на нескольких улицах Петропавловска-Камчатского
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.