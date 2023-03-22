Планово отключат электроэнергию, отопление и водоснабжение 22 марта в Петропавловске-Камчатском

Планово отключат электроэнергию и водоснабжение 22 марта в Петропавловске-Камчатском, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

Без электроэнергии с 10:00 до 12:00 оставят дом 3 на улице 2-я Шевченко, с 11:00 до 16:00 дома 11/1, 11/2, 11/3 на улице Солнечной.

«Центральное отопление отключат с 10:00 до 13:00 по адресам: ул. Вилкова, дома 4 и 5, ул. Садовый переулок, 5, 7 и ул. Океанская, 104 (Д/С № 1)», – сказано в сообщении.

Горячего водоснабжения не будет с 10:00 до 12:00 в домах на улице Дальняя, 2а, 2б, 2в, 10, 24, 24/1, 26, 26/1, 30 (Д/С № 46), 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54.