Кассир медклиники на Камчатке обвиняется в присвоении более миллиона рублей

Следователи предъявили обвинение 28-летней жительнице города Елизово по делу о присвоении казенных денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Фигурантка дела - кассир-регистратор предприятия, оказывающего медицинские услуги населению.

«По данным следствия, обвиняемая присвоила более 1 млн рублей, полученные от клиентов учреждения после оказания медицинских услуг», - говорится в сообщении.

Предприятию причинен ущерб в особо крупном размере.