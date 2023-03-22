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  4. Кассир медклиники на Камчатке обвиняется в присвоении более миллиона рублей

Кассир медклиники на Камчатке обвиняется в присвоении более миллиона рублей

11:20
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Кассир медклиники на Камчатке обвиняется в присвоении более миллиона рублей

Следователи предъявили обвинение 28-летней жительнице города Елизово по делу о присвоении казенных денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Фигурантка дела - кассир-регистратор предприятия, оказывающего медицинские услуги населению.

«По данным следствия, обвиняемая присвоила более 1 млн рублей, полученные от клиентов учреждения после оказания медицинских услуг», - говорится в сообщении.

Предприятию причинен ущерб в особо крупном размере.

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