Вышел новый выпуск газеты «Рыбак Камчатки» от 22 марта!

Читайте в свежем номере:

Этот выпуск газеты открывает материал, который расскажет о рыболовных соревнованиях, прошедших в Тигильском районе на минувших выходных.

Продолжит тему интервью с президентом камчатской федерации рыболовного спорта Иваном Зыбиным. Он познакомит читателей со своей организацией, итогами ее работы и планами на будущее.

В России начала действовать новая лесоустроительная инструкция. Проект этого документа вызывал опасения у экологов и рыбаков. Оправдались ли тревоги? Читайте об этом в свежем номере газеты.

1856 – 1903 годы в жизни Петропавловской гавани историки называют «тихими», и документальных свидетельств об этом периоде сохранилось немного. О «тихих» десятилетиях Петропавловска вы узнаете в традиционной рубрике «История».

Также сегодняшний номер «РК» расскажет о том, насколько успешно идет промысел минтая и сельди, как камчатский траулер вошел в число лучших судов мира, какой логотип получил социальный проект «Камчатская рыба».

Газета вновь обращается к читателям: делитесь с нами своими рыбацкими историями, пусть о ваших приключениях узнает вся Камчатка!

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