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Дачный дом сгорел в Елизовском районе Камчатки

12:55
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Дачный дом сгорел в Елизовском районе Камчатки

Специалисты выясняют причины пожара в дачном доме, горевшем накануне в Елизовском районе, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Пожар в одноэтажном деревянном дачном доме мансардного типа площадью 24 квадратных метра произошел в садоводческом некоммерческом товариществе «Авиатор-1» во вторник днем. Огонь тушили 11 пожарных на двух автоцистернах. С пламенем они справились менее чем за два часа.

«В результате пожара повреждены деревянные конструкции пола и потолка в комнате на мансардном этаже на площади 14 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Люди в этом пожаре не пострадали. 

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