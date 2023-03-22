Росрыболовство отсудило у камчатского предприятия квоты на камбалу

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и постановил расторгнуть договор о закреплении доли квоты на вылов камбалы с камчатской фирмой, сообщили в суде.

Между Росрыболовством и рыбодобывающей компаний был заключен договор о закреплении квот для вылова камбалы в Камчатско-Курильской подзоне. Договор был заключен на срок с 2019 по 2033 годы. Но выяснилось, что в 2020 году предприятие камбалу вообще не ловило, а в 2021 году при выделенной квоте 18,4 тонн вылов составил всего 9,4 тонн (51%). Всего же с 2019 года рыбодобывающая фирма освоила менее 70% квот от положенного.

В соответствии с законом о рыболовстве, Федеральное агентство настаивало на досрочном расторжении договора. Добровольно фирма на это не пошла и Росрыболовство обратилось с иском в арбитраж.

На суде ответчик свою позицию отстоять не смог. Иск Росрыболовства удовлетворен. Предприятие осталось без квот на камбалу.