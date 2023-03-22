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Камчатский супертраулер «Георгий Мещеряков» признан одним из лучших судов в мире

17:00
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Камчатский супертраулер «Георгий Мещеряков» признан одним из лучших судов в мире

Ежегодно одно из ведущих мировых издательств Baird Maritime проводит конкурс Baird Maritime Awards и выбирает лучшие суда по итогам прошедшего года, сообщает «Рыбак Камчатки».

Камчатский супертраулер «Георгий Мещеряков» победил в номинации «Лучшее судно-завод».

«Суда-участников оценивают исходя из их размеров и назначения. Эксперты, выбирая лучший флот 2022 года, ознакомились с проектами почти 400 судов», – сказано в сообщении.

Траулер был построен на турецкой верфи «Терсан» и прибыл на Камчатку в январе прошлого года.

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