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Врач-фтизиатр советует жителям Камчатки своевременно проходить диспансеризацию

17:15
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Врач-фтизиатр советует жителям Камчатки своевременно проходить диспансеризацию

Врач-фтизиатр Камчатского краевого противотуберкулезного диспансера Наталья Епифанцева на конференции посредством видеосвязи поделилась с коллегами о необходимости жителям края своевременно проходить диспансеризацию.

Специалист отметила высокую заразность туберкулеза, при которой инфицирования на 100% не может избежать даже человек в защитной маске.

«Самым важным является своевременное прохождение диспансеризации, в которую включена флюорография. Данное исследование помогает на ранней стадии обнаружить не только туберкулез, но и другие заболевания органов дыхания, в том числе онкологические», – сказано в сообщении.

Мероприятие приурочено к Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. В лекции приняли участие около 100 представителей 16 трудовых коллективов Камчатского края. 

Врач-фтизиатр советует жителям Камчатки своевременно проходить диспансеризацию 0

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