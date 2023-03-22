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  5. «Берингия-2023»: гонка финишировала в Усть-Камчатске

«Берингия-2023»: гонка финишировала в Усть-Камчатске

14:00
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Фото: Виктор Гуменюк
Фото: Виктор Гуменюк

Первым финишную черту традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2023» пересёк Андрей Семашкин, сообщает корреспондент информагентства «Камчатка» из Усть-Камчатска. 

Встречал каюров на финише фотограф ИА «Камчатка» Виктор Гуменюк. Фоторепортаж с мероприятия смотрите на сайте «Камчатка Сегодня».

Награждение победителей запланировано на завтра. В награждении примет участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В этом году маршрут гонки составлял 22 этапа. Спортсмены преодолели 1425 километров меньше чем за месяц. Участники прошли через населенные пункты Быстринского, Тигильского, Карагинского и Усть-Камчатского районов. По ходу соревнований трое из девяти каюров выбыли из гонки по разным причинам.

Читайте полную хронику гонки «Берингия-2023»

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