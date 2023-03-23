Ирина Яровая: парламентское расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий созданы военные объекты США и НАТО

В ходе заседания Парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины сопредседатель Комиссии, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая подробно рассказала, как Соединенные Штаты с 1991 года планомерно разрушали украинскую целевую программу биологической защиты

«Нужно сказать, что парламентское расследование позволило совершенно по‑новому — системно и очень разносторонне — взглянуть на военно-биологический проект США в мире. Безусловно, на международных площадках Российская Федерация неоднократно актуализировала вопрос о необходимости расширения мер контроля, взаимного доверия, прозрачности, транспарентности в вопросах биологических разработок двойного назначения», — отметила сопредседатель Комиссии, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.

Как отметила заместитель Председателя Государственной Думы, расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО.

«Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран необходимы серьезные, контролируемые основания, но если речь идет о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать в обход всех международных соглашений», — подчеркнула она.

Создание на территории других стран военно-биологических лабораторий для США открывает сразу несколько возможностей: проводить на базе таких объектов генетические и биологические эксперименты над людьми, не опасаясь протестов американской общественности и наступления последствий нарушения своего национального законодательства, обратила внимание Ирина Яровая.

После распада Советского Союза США начали масштабную медико-биологическую программу на территории Украины: так, в 1993 году США, Канада, Швеция и Украина заключили Соглашение о создании Украинского научно-технологического центра, в 1998 году к Соглашению присоединились страны ЕС.

«Присоединение стран ЕС не оставляет никаких сомнений, что военно-биологические объекты США на Украине можно рассматривать только как действующие объекты НАТО», — подчеркнула она.

Когда в 2005 году на Украине к власти пришел президент Виктор Ющенко, в страну «с экскурсией» приезжает сенатор Барак Обама, где в украинской биолаборатории ему показывают пробирки с сибирской язвой и чумой, отметила Ирина Яровая. В том же 2005 году при сильном давлении Штатов подписывается заведомо дискриминационное для Украины Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия.

«Мы не единожды слышали и читали в официальных [документах] Соединенных Штатов о том, что якобы все усилия США по отношению к Украине были направлены на то, чтобы ликвидировать так называемые негативные последствия деятельности СССР. Однако мы видим официальные документы самой Украины, которые представлялись на площадку КБТО и имеют статус официальных документов, где четко сообщается о том, что никаких агентов биологического оружия или компонентов на территории Украины никогда не было», — подчеркнула заместитель Председателя ГД.

С полной уверенностью можно констатировать, что ложные доводы, связанные с тем, что приход на Украину был направлен на решение каких‑то стратегических вопросов безопасности или гуманитарного сотрудничества, не подтверждаются, заявила сопредседатель Комиссии.

В августе 2008 года, продолжила Ирина Яровая, между Департаментом государственного санитарно-эпидемиологического контроля Украины и руководителем отдела снижения угроз Посольства США на Украине подписан план предоставления технической помощи Минздраву Украины, а в октябре 2009 года — концепция реализации программы якобы уменьшения биологической угрозы.

«Обращает на себя внимание тот факт, что именно Посольство США — те люди, которые призваны заниматься мирной дипломатией, — стали официальным прикрытием для реализации секретного военно-биологического проекта. Именно они реализовывали план внедрения в систему государственного управления и разрушения суверенитета Украины», — добавила сопредседатель Комиссии.

В январе 2014 года, и это факт, как отметила Ирина Яровая, в Верховную Раду был внесен проект закона о запрете размещения иностранными государствами вирусных биологических лабораторий.

«В 2014 году легитимно действующий президент Виктор Янукович предпринял попытку освободиться от зависимости — военно-биологической — со стороны Соединенных Штатов. На основании официальных докладов, которые производились спецслужбами Украины, об опасности реализуемого проекта был внесен данный проект закона, которому не суждено было состояться в результате госпереворота, активно подержанного Соединенными Штатами», — подчеркнула заместитель Председателя ГД.

Это позволяет с полной уверенностью говорить, что в системе координат военного освоения Украины военно-биологический проект имел серьезную составляющую «и что «майдан» и государственный переворот, подержанный на Украине, во многом управляемый США, в том числе в части противодействия реализации восстановления биосуверенитета Украины, подтверждается», — заявила она.

Одним из первых решений «майданного» правительства Украины под руководством Арсения Яценюка было досрочное прекращение действия государственной целевой программы биобезопасности и биологической защиты, обратила внимание заместитель Председателя ГД.

«Таким образом, Украина полностью отказалась от биологического суверенитета под давлением Соединенных Штатов. После антиконституционного переворота 2014 года при содействии США была реорганизована и санитарно-эпидемиологическая служба, а уже в 2017 году она была полностью ликвидирована. Отменена система диспансеризации, обязательной вакцинации населения», — добавила Ирина Яровая.

Эта череда событий во времени и взаимосвязи с политическими процессами не оставляет никаких сомнений в том, что военно-биологическое освоение Украины имело изначально агрессивный, военизированный характер и было направлено в стратегии против интересов Российской Федерации, убеждена сопредседатель Комиссии.

«США фактически получили право управления эпидемиологической обстановкой на Украине в своих интересах. Несмотря на получение США перечисленных эксклюзивных прав, ни одно из них не было использовано для гуманитарной помощи населению Украины. Более того, получение таких прав положено в основу влияния и скрытого воздействия на негативное санитарно-эпидемиологическое благополучие Украины», — добавила Ирина Яровая.

Парламентская комиссия Федерального Собрания РФ по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, была организована по инициативе Государственной Думы. Необходимость расследования деятельности биологических лабораторий США неоднократно подчеркивал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В состав Парламентской комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов. Ее сопредседателями являются заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая и заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев.