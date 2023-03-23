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  4. В Госдуме в первом чтении принят законопроект о северном завозе

В Госдуме в первом чтении принят законопроект о северном завозе

10:35
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В Госдуме в первом чтении принят законопроект о северном завозе

В Госдуме в первом чтении принят законопроект о северном завозе, который регламентирует процедуру завоза в удаленные и труднодоступные районы России жизненно важных для людей товаров.

Будут созданы единый морской оператор и информационная система, обеспечивающие регулярные каботажные перевозки грузов северного завоза между морскими портами.

«Важно создать прозрачную систему доставки грузов и ценообразования. Для этих целей создается федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Северный завоз», - отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Все предложения Ирины Яровой, озвученные на заседании Президиума Совета законодателей в декабре 2021 г., были услышаны профильным министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и реализованы в законопроекте.

Кроме того, по мнению вице-спикера необходимо решать кадровые вопросы:

«Те социальные программы, которые ориентированы на Дальний Восток, программы целевого набора специалистов с преференциями для ТОР, означают, что в рамках северного завоза у нас есть запрос на высококвалифицированных специалистов, которые будут способны выстраивать современные логистические маршруты» - пояснила Ирина Яровая.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

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