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  4. Банк отсудил у жительницы Камчатки внедорожник за долги прежнего владельца

Банк отсудил у жительницы Камчатки внедорожник за долги прежнего владельца

10:55
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Банк отсудил у жительницы Камчатки внедорожник за долги прежнего владельца

Камчатский краевой суд удовлетворил иск банка к жительнице Петропавловска-Камчатского об обращении взыскания на внедорожник, заложенный его бывшим владельцем, сообщили в суде.

Там рассказали, что в 2014 году мужчина, тогда владевший автомобилем, взял в банке миллион рублей кредита сроком на три года. В качестве залога он указал свой Nissan Safari 2000 года выпуска. Но платежи по кредиту должник не вносил и в 2017 году банк подал на него в суд. Выяснилось, что годом ранее мужчина внедорожник продал. На протяжении следующих двух лет машину перепродавали ещё два раза. Последним владельцем Nissan Safari стала 60-летняя пенсионерка. Покупая автомобиль, женщина не знала, что он находится под обременением.

Банк обратился в суд с требованием взыскать Nissan Safari с новой владелицы. Петропавловск-Камчатский городской суд в удовлетворении исковых требований отказал. Тогда банк подал апелляционную жалобу в Камчатский краевой суд, который отменил решение первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что женщина не может быть признана добросовестным приобретателем. Все уведомления о залогах движимого имущества размещаются в РФ в соответствующем реестре на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.

«Уведомление о спорном автомобиле было размещено на этом сайте, однако покупатель к данным, размещённым в реестре, не обращалась. Она не реализовала возможность выяснить, что приобретаемый ею автомобиль находится в залоге», - сказали в суде.

Судебная коллегия удовлетворила требования банка. Спорный автомобиль продадут с публичных торгов.

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