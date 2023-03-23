Экс-директор петропавловской столовой № 5 стала фигурантом нового дела о присвоении казенных денег

Следователи в Петропавловске-Камчатском возбудили новое уголовное дело о растрате казенных денег (часть 3 статьи 160 УК РФ) в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «Столовая №5», сообщили в следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

По версии следствия, экс-директор когда-то популярной столовой с января по сентябрь 2021, не ставя в известность Совет директоров, единолично издала нелегитимные приказы о собственном премировании на различные суммы.

«Коммерческой организации причинен ущерб на сумму 460 тыс. рублей», - сказали в следкоме.

Ранее следственный комитет возбудил против экс-директора столовой уголовное дело о растрате 1,5 млн казенных рублей, которые она присвоила таким же образом.

Женщина сидит под домашним арестом.