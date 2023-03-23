Владимир Солодов проверил, как проходит реабилитация участников спецоперации на Камчатке

Глава региона посетил Камчатский специальный дом ветеранов и лично проверил, как организована реабилитация бойцов, вернувшихся домой из зоны СВО, сказано в Телеграм-канале губернатора.

«Ребята заверили, что довольны уровнем социально-медицинского обслуживания. Сейчас прикладываем все усилия, чтобы каждый из них был окружен вниманием и заботой, получал необходимую помощь», – сказано в сообщении.

Программа разрабатывается индивидуально для каждого пациента. Социально-медицинские услуги здесь получили уже 57 бойцов, среди которых и военнослужащие из других регионов страны.