Прокуратура добилась восстановления трудовых прав девушки-сироты из Вилючинска

Восстановлены трудовые права 20-летней девушки-сироты из Вилючинска, с которой работодатель заключил договор возмездного оказания услуг, а не трудовой договор, фактически лишив ее предусмотренных гарантий и льгот, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Там рассказали, что девушка работала у индивидуального предпринимателя уборщицей территорий. Выяснив, что работодатель нарушает трудовые права сироты, прокуратура внесла ему представление. По итогам его рассмотрения все решилось в пользу девушки.

«Произведен окончательный расчет при увольнении, выплачена компенсация за неиспользованный отпуск, скорректированы сведения о стаже, в трудовую книжку внесены необходимые сведения, оплачен больничный лист», - сказали в прокуратуре.

Ведомство также возбудило дело по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем), которое находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.

В суд направлен иск о взыскании с работодателя компенсации 15 тыс. рублей морального вреда в пользу девушки.