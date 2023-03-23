Наталья ТАТАРЕНКОВА: главная задача – восстановить историю и картины прошлого

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023». Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.



Наталья Татаренкова больше четверти века изучает культуру алеутов. Делает она это «через руки», потому как считает, что важно не просто воспроизвести вещь, а реконструировать, а для этого необходимо познать саму суть предмета.

Наталья Татаренкова по национальности русская, но так долго изучает культуру алеутов, что камчатская община «Тулума» не задумываясь взяла ее под крыло.

– Я приехала на Командорские острова в 1994 году, когда там создавался заповедник Командорский. Ну так сложились обстоятельства, что в 1998 году я перешла в Алеутский краеведческий музей, работала там 17 лет, а в 2015 году переехала на Камчатку.

Долгие годы работы в музее среди объектов материальной культуры алеутов привели ее в общину «Тулума», а эта дружба в свою очередь дала возможность продолжить ту работу, которой Натальяза нимается более четверти века.

– Вообще спектр вопросов очень большой, потому что главная задача – это восстановить историю и восстановить картины прошлого. Понимаете, одной историей, одними музеями и архивами обойтись нельзя, всегда нужно проводить историческую реконструкцию. Причем не повторение предметов, а глубинное погружение и осознание сути предмета. Пока ты его не сошьешь руками, пока ты не поймешь, для чего каждая деталька, ты не ответишь на вопрос: мог он бытовать в это время или не мог?

С собой на интервью Наталья принесла причудливое приспособление, чем-то похожее на самые незатейливые качели – бревно и дощечка. Приспособление оказалось репликой капкана.

– Это модель командорских кляпсов. Это капкан, ловушка на песцов. Мы видим, что делали ее из легкого материала, из липы. Конечно же, такой материал совершенно не подходит. Вот когда мы стали делать, мы поняли, какая здесь будет стоять пружина, для чего нужен барабан, какой формы, какие типы ловушек, какие будут работать, какие не будут. Как приманить зверя, можно ли делать из светлого дерева или из темного, понимаете,здесь есть очень много нюансов.

Реплика сделана для демонстрации и меньше оригинала вдвое. Так удобнее. «Ну и чтобы меня, знаете, в браконьерстве вдруг часом не обвинили», – шутит Наталья. Кроме капкана реконструировали бобровую метательную стрелку с метательной дощечкой и ритуальная шапка. В последней интересно, что пошили ее, как встарь – мастерам удалось восстановить алеутский шов.

– Особенный, абсолютно ни на что не похожий. Потому что одежда, камлейки, они шились из кишок сивуча, и их сшивали не жильными нитями, как здесь на Камчатке, там жил не было, жилы были на вес золота, вот в чем дело. И их заменяли кишечными нитями. И получается такой шов, который вроде свободный, а при намокании делается очень плотный, и вот эта одежда получается водонепроницаемая.

Но даже таким мастерам и знатокам культуры, как Наталья Александровна по силам не все. Алеуты шили одежду в том числе из птичьих шкурок. Причем не отдельные детали туалета – из грудок топорков срабатывали целые платья. Представить себе такое невозможно! Ведь любую шкуру надо выделать. Перед мастером стоит серьезная задача – нужно выделать шкуру и при этом не поломать перья. А подкожный жир хочешь не хочешь, а удалить надо.

– Если мы берем оленью шкуру – да, вот мы сидим на оленьих шкурах, так все просто – мы мездрим, мы мнем, и у нас получается мягкое. А шкурку птицы нельзя, перо поломается. Как же ее обработать? Вы не поверите – женщины выжевывали зубами. Я, конечно, отважный человек, но не до такой степени. Вы уж извините меня, поэтому у нас это направление так и подвисло.

Именно для этого и создали марафон «Берингия – Арктика» – этнокультурный и просветительский. Чтобы такие уникальные знания и интересные истории выходили за пределы узкого круга знатоков культуры и хранителей традиций.

– Люди, мастерицы имеют возможность встретиться, пообщаться, поделиться опытом, и действительно представить общественности свои работы, потому что, к сожалению, у коренных малочисленных народов Севера они, в представлении обывателя, больше не были, чем были. Буквально недавно я наконец стала понимать, что алеутский язык один в один перевести на русский ну просто невозможно, более того, песни если эти перевести дословно текст, они имеют мало общего с реальным смыслом песни. Ну вот мы даже с таким сталкиваемся.

И это не значит, что надо опускать руки. Наоборот, нужно больше единомышленников. А где их искать, как не на подобных мероприятиях?