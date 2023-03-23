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  5. «Берингия-2023»: заключительный прямой эфир состоится в субботу 25 марта

«Берингия-2023»: заключительный прямой эфир состоится в субботу 25 марта

15:40
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Фото: Виктор Гуменюк
Фото: Виктор Гуменюк

Прямую трансляцию, посвященную закрытию гонки на собачьих упряжках «Берингия-2023», покажут 25 марта с 11:00 до 13:00 на RuTube- и YouTube-каналах правительства Камчатского края и информагентства «Камчатка», а также в эфире камчатских телеканалов «41 Регион» и «Камчатка 1».

«Берингия-2023» финишировала в Усть-Камчатске вчера, 22 марта. Сегодня в Центре культуры и досуга поселка Усть-Камчатск провели церемонию награждения каюров-участников гонки. Призы участникам вручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Эти мероприятия завершили зимний фестиваль «Берингия», который имеет статус официального праздника Камчатского края.

Читайте полную хронику гонки «Берингия-2023»

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