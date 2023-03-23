Ежегодно почти у полутора сотен жителей Камчатки обнаруживается туберкулез – медики

Ежегодно почти у полутора сотен жителей Камчатки обнаруживается туберкулез, при этом половина случаев выявляется в ходе диспансеризации и медицинских осмотров, сообщили в Центре медпрофилактики.

«По данным Камчатского противотуберкулезного диспансера, ситуация с заболеваемостью на полуострове стабильная, в течение последнего десятилетия показатель, ранее превышавший 250 человек в год, устойчиво снижался, и в последние годы число заболевших не превышает 140 человек в год», – сказано в сообщении.

Благодаря развитию торакальной хирургии, больных с деструктивными процессами в легких успешно лечат в условиях камчатского диспансера.

«Мы давно перестали отправлять туберкулезных больных за пределы края на лечение, операции выполняются в нашем стационаре. За год мы провели 50 таких операций, 18 из них прошли с применением высокотехнологичных методов», – добавили в Центре.

Несмотря на отсутствие вспышек заболеваемости туберкулезом на Камчатке, само наличие этой болезни в обществе продолжает вызывать опасения врачей.

Он незаметен, заражению подвержены и дети, и взрослые, независимо от социального статуса. Поэтому одной из основных мер профилактики туберкулеза, помимо гигиены и здорового образа жизни является ежегодная флюорография.