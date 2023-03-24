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Автобус Усть-Камчатск — Петропавловск-Камчатский: с 20 апреля стоимость проезда составит 4400 рублей

09:35
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Фото: ust-kam.ru
Фото: ust-kam.ru

Стоимость проезда на автобусе из Усть-Камчатска, Ключей и Козыревска в Петропавловск-Камчатский, а также из Усть-Камчатска в населённые пункты района подорожает с 20 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте района.

Цена на билет по маршрутам № 216 и № 218, выполняемым транспортной компанией «Оптимус», повысится на 10,5%-11,5%, что в пределах официальной инфляции за прошлый год. Увеличение стоимости связано с ростом цен на топливо, запасные части, а также необходимостью индексации заработной платы сотрудникам транспортной компании.

Цены на автобусные билеты с 20 апреля по маршрутам:

  • Усть-Камчатск – Петропавловск-Камчатский: 4400 рублей;
  • Ключи – Петропавловск-Камчатский: 3470 рублей;
  • Козыревск – Петропавловск-Камчатский: 3000 рублей;
  • Усть-Камчатск — Ключи: 930 рублей;
  • Усть-Камчатск — Козыревск: 1400 рублей.

Для детей до 12 лет билет обойдётся вдвое дешевле. В стоимость проезда уже включён страховой сбор.

Подорожает и провоз дополнительного багажа — цена за второе место составит от 400 до 500 рублей, в зависимости от размера.

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