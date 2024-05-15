Камчатская береза участвует в конкурсе дерева страны

Камчатку на конкурсе «Российское дерево года» представляет каменная береза Вилючинская Берегиня с города подводников, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Её возможный возраст находится в диапазоне от 300 до 430 лет, так как возраст таких взрослых деревьев может быть оценен лишь приблизительно», – сказано в сообщении.

Берёза Эрмана, она же каменная, является одной из основных лесообразующих древесных пород на полуострове. Ареал ее произрастания достаточно широк и не ограничивается территорией Камчатского края, однако из-за широкого распространения на Камчатке, в том числе в горных условиях, из-за особенностей каменноберезовых лесов, характерных именно для Камчатки, порода является неофициальным символом этого региона. Отдельные деревья каменной березы достигают весьма почтенного возраста (до 350 и более лет) и внушительных размеров.

Конкурс «Российское дерево года» проводят с 2017 года, где принимают участие уникальные деревья – представители разных регионов нашей Родины, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящие статус «Памятник живой природы».

Голосование за главное дерево страны 2024 года открыто на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru.