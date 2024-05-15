«Дорогами камчатских просветителей XX века» отправились «Малые Крашенинниковские чтения»

Для жителей Мильковского округа проведут Малые Крашенинниковские чтения, сообщили в правительстве региона. Они посвящены юбилею камчатского писателя Георгия Германовича Поротова. Жителей Мильково, Атласово, Долиновки и Шаром ждёт интересная и насыщенная программа: краеведческие праздники, интерактивные культурно-просветительские лекции, творческие вечера, презентации книг и многое другое.

«Вниманию посетителей будут представлены несколько выставок. Центральной из них станет передвижная выставка “Камчатские просветители XX века”, рассказывающая о жизни и деятельности выдающихся представителей культуры Камчатки, в том числе и из числа коренных малочисленных народов. Кроме того, жители Мильково смогут принять участие в чемпионате по чтению краеведческой литературы “ГромкоВслух”. Сложность заключается в том, что произведение для чтения вслух участники увидят только во время конкурса, поэтому им придется быстро собраться с мыслями и мобилизовать свои творческие способности. Конкурсантов ждут три увлекательных раунда и финал, приятные подарки и ещё много других сюрпризов», — рассказала Наталья Побережная, руководитель проекта «Дорогами камчатских просветителей XX века».

В Мильковском муниципальном округе будут установлены три мемориальных плиты – ительменскому писателю Георгию Поротову, Заслуженному работнику культуры РФ Виктории Михайловой и памятная табличка на стеле «Братание», расположенной на правом берегу реки Камчатка.

Также участники экспедиции запишут видео со старожилами с их рассказами о Мильково для подготовки медиапроекта «Точка на карте».

Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив