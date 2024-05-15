Бизнесменам Камчатки с начала года предоставлено больше 670 миллионов рублей в виде гарантийных обязательств

В Камчатском крае представлен ряд стимулирующих мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые предлагают им различные организации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одна из них — Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», который находится в бизнес центре «Атом» Петропавловска-Камчатского. Он предоставляет консультационные, образовательные услуги, оказывает помощь при регистрации предприятий. С прошлого года субъекты МСП могут получить порядка 28 комплексных услуг.

«Другой институт поддержки — Гарантийный фонд. С начала текущего года он выделил гарантии на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса почти 2 млрд кредитных средств. При этом каждое десятое поручительство предоставлено начинающим предпринимателям на льготных условиях по ставке 0,25% годовых. Общая сумма привлеченного начинающими предпринимателями финансирования составила почти 80 миллионов рублей. Базовая процентная ставка составляет 0,5 % годовых от суммы поручительства», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Ещё один институт — Микрокредитная компания «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства». Она предоставляет предпринимателям микрозаймы. На сегодня их сумма составила около 300 миллионов рублей. Для субъектов МСП существуют льготные ставки — от 4% до 8%, которые предоставляются начинающим предпринимателям.

«Льготные микрозаймы выдаются субъектам предпринимательства, работающим в тех сферах, которые должны быть поддержаны в рамках формирования “экономики предложения”: обрабатывающие, высокотехнологичные производства, туризм и т.д. Ещё одна важная мера поддержки — субсидирование. Она особо актуальна для начинающих предпринимателей, которым важны безвозмездные средства, которые они смогут потратить на приобретение оборудования, сырья, материалов и т.д.», — добавила Морозова.

Старт кампании по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе ожидается в июне текущего года. Безвозмездная финансовая помощь будет оказываться молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет, начинающим предпринимателям, а также тем, кто работает в сфере креативных индустрий и создании брендов, высокотехнологичных производствах и обрабатывающей промышленности.

«Хочу обратить внимание, что субъектам МСП, работающим в сфере промышленности, мы оказываем наибольший комплекс мер поддержки как регионального, так и федерального уровня. Поэтому, если работающим в сфере промышленного производства нужна поддержка, они могут смело обращаться за их предоставлением», — подчеркнула зампредседателя.

Предпринимательские компетенции прививают подрастающему поколению и молодёжи Камчатского края. В этом году было проведено 16 открытых уроков, 11 деловых игр и экскурсии по центру «Мой бизнес». В сумме к данным мероприятиям было привлечено 727 школьников и студентов.

Малый и средний бизнес в стране вносят всё более значимый вклад в экономический рост. Об этом в ходе Послания к Федеральному Собранию заявил Президент РФ Владимир Путин.