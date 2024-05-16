Пациенты  с онкологией, не должны терять драгоценное время на преодоление бюрократических барьеров — Ирина Яровая

Вице-премьер поручила проработать вопрос о дистанционном оформлении онкобольными пациентами документов Минздраву, Минцифры и Росздраву в срок до 25 мая.

Напомним, 3 мая Ирина Яровая предложила разработать формат дистанционного оформления документации, позволяющей онкобольному пациенту продолжить лечение не в регионе прописки, и получить необходимые лекарственные препараты без возвращения в свой регион.

«Уверена, что поручение профильного вице-премьера проработать наше предложение в кратчайшие сроки, поможет решить вопрос помощи онкобольным гражданам. Для Камчатки, для всего Дальнего Востока и для других регионов это крайне значимый вопрос. Сегодня люди с тяжелыми онкологическими заболеваниями, которые прошли первичную консультацию в медучреждении не по месту прописки, должны возвращаться в свой, зачастую отдаленный район страны, для получения лекарств и оформления направления на госпитализацию. То есть, создается ситуация, когда медицинское учреждение, где по факту находится онкобольной пациент, считает необходимым и возможным провести дополнительные обследования либо продолжить лечение, однако, направление и документы для получения лекарственных препаратов возможно оформить исключительно в регионе прикрепления. Этот вопрос, безусловно, требует незамедлительного решения», — сказала вице-спикер ГД.

«Пациент и его семья, которые находятся в процессе борьбы с онкологией, не должны терять драгоценное время на преодоление бюрократических барьеров», — заключила Ирина Яровая.