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  5. Новый телепроект информагентства «Камчатка» выходит в эфир 20 мая

Новый телепроект информагентства «Камчатка» выходит в эфир 20 мая

11:20
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Новый телепроект информагентства «Камчатка» выходит в эфир 20 мая

Проект «Телевизионная служба автомобильных дорог» будет посвящён реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Информационное агентство «Камчатка» выпускает в эфир новый проект «Телевизионная служба автомобильных дорог». Первый выпуск выходит 20 мая.

«Ведущие программы будут рассказывать зрителям о ходе строительства и ремонта дорог и мостов в Камчатском крае, а также о безопасности дорожного движения. Кроме этого, в социальных сетях правительства Камчатского края будет запущена новая рубрика "Дорожный патруль"», — рассказали в редакции

Проект выходит с 20 мая на телеканалах «41 регион», «ГТРК Камчатка», а также на YouTube и Rutube-каналах правительства Камчатского края, информационного агентства «Камчатка» и в социальных сетях правительства Камчатского края. 

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