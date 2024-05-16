Мастер-класс по военно-спортивной подготовке провели для камчатских школьников

Для старшеклассников из Петропавловска-Камчатского провели мастер-классы по военно-спортивной подготовке, сообщили в пресс-службе ПКГО.

Представители центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» провели мастер-классы для старшеклассников из Петропавловска-Камчатского.

Специалисты продемонстрировали работу беспилотного летательного аппарата, разборку-сборку пистолета и автомата, а также познакомили ребят с процедурой оказания первой помощи.

«Заинтересованные дети могли записаться на программу обучения, занятия будут проходить на базе школы. По завершению программы дети сдадут экзамен и получат сертификат об обучении», – рассказали в средней школе № 27 Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи организует на территории детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» военно-спортивные профильные смены «Время героев». Принять участие в них приглашают подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Первая смена пройдёт со 2 по 22 июня, вторая – с 25 июня по 15 июля, третья смена состоится с 18 июля по 7 августа и четвёртая – с 10 по 30 августа.

Путёвка предоставляется бесплатно - телефон для справок 8(4152)42-45-77.

Офис ДОЛ «Альбатрос» расположен по адресу: Петропавловск-Камчатский, улица Советская, 30.