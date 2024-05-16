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Навыки оказания первой помощи проверили у участников военно-спортивной игры на Камчатке

13:15
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Навыки оказания первой помощи проверили у участников военно-спортивной игры на Камчатке

Навыки оказания первой помощи проверили у участников Военно-спортивной игры «Победа-2024». Об этом рассказали в Администрации Елизовского муниципального района.

Испытания прошли на базе Подросткового центра «Патриот».

«На конкурсном этапе «Если ты остался один на один с пострадавшим» командам предстояло ответить на теоретические вопросы об оказании первой помощи и комплектации аптечки первой помощи, а также показать свои практические навыки оказания первой помощи пострадавшему по травме, описанной в билете», - сказано в сообщении.

Завершится ВСИ «Победа» в Елизовском районе 25 мая военно-тактической игрой на местности, которая пройдёт в Долине уюта города Елизово.

Церемония награждения абсолютных победителей игры и призёров по лигам состоится там же.

Организует муниципальный этап ВСИ «Победа-2024» МБУ ДО «Подростковый центр «Патриот» при поддержке Администрации ЕМР.

Военно-спортивная игра «Победа» проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».В 2019 году юнармейцы Елизовского района, представлявшие Камчатку на всероссийском финале, заняли восьмое место из 79, а в 2021 году команда из средней школы посёлка Пионерский заняла третье место среди регионов ДФО и 25 место в общероссийской турнирной таблице.

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