Общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» открылось сегодня в Хабаровске

16 мая в Хабаровске открылось собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Камчатский парламент вынес на обсуждение вопрос, который нашел поддержку у депутатов.

«Мы выступили с инициативой о введении компенсации за самостоятельно приобретенные билеты к месту лечения и обратно в рамках оказания высокотехнологичной медпомощи. Очень многие на Дальнем Востоке проживают в отдаленных территориях, и часто возникает проблема, когда человек не успевает получить талон в Фонде социального пенсионного страхования и прибыть к месту лечения в нужный срок. Поэтому многие берут билеты за свой счет. Однако существующими правилами компенсация за самостоятельно купленные билеты не предусмотрена. И мне кажется, что введение такого права, как компенсация за самостоятельно приобретенные билеты, облегчит эту ситуацию. Мы предлагаем сделать выбор: либо талон, либо компенсация. При этом дополнительных бюджетных затрат не потребуется», — сказала Ирина Унтилова.

Парламентарии Дальнего Востока и Забайкалья поддержали предложение камчатских коллег, которые озвучили многочисленные обращения жителей полуострова.

Еще одна инициатива, которую Ирина Унтилова назвала актуальной и справедливой поступила от магаданских депутатов. Она поднимает тему о праве самозанятых, в районах Крайнего Севера, на льготную пенсию.

«Режим самозанятости введен сравнительно недавно и стал очень востребованным. За последние годы этот налоговый режим выбрали многие предприниматели. На Дальнем Востоке самозанятыми числятся 3,7 млн человек. Пенсию они формируют самостоятельно, внося отчисления в Социальный фонд России. В то же время, периоды работы в районах Крайнего Севера для самозанятых не учитываются, когда человек выходит на заслуженный отдых. Досрочная пенсия по старости, как для жителей Крайнего Севера, для них не предусмотрена. Считаем необходимым внести законодательные изменения в интересах таких людей и учитывать трудовой стаж самозанятых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. (...) Это вопрос справедливости. Поэтому мы единогласно поддержали предложение Магаданской областной Думы», — прокомментировала Ирина Унтилова.

В работе Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» принимают участие руководители всех 11 региональных парламентов ДФО. В повестке дня – 15 вопросов по таким темам, как: поддержка участников СВО, льготы для сельхозпроизводителей, обеспечение жильем детей-сирот и граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, защита лесов и другие. На Общем собрании также предстоит избрать заместителя председателя Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».