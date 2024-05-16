Камчатцы представят свою продукцию на ярмарке в Китае

Камчатские предприниматели представят свою продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Мероприятие пройдёт в КНР, в провинции Хэйлунцзян, с 17 по 21 мая - оно организовано Российским экспортным центром, государственным институтом поддержки российских экспортеров, при поддержке Правительства России и Народного правительства провинции Хэйлунцзян.

«Мы занимаемся производством фитопродукции с растительным сырьём, в том числе с использованием камчатского сырья. Производим как косметическую, так и пищевую продукцию. По приглашению Российского экспортного центра принимаем участие в фестивале-выставке “Сделано в России”, которая проходит в Китае. Наша пищевая и косметическая продукция будет представлена на стенде Камчатского края. Мы с радостью хотим показать за рубежом, что наш полуостров способен изготовить хороший и качественный товар», — Ольга Маслова, предприниматель, основатель торговой марки «Создавая себя».

Российскую продукцию также можно будет купить на электронных торговых площадках Китая.

Ассортимент товаров из России уже сегодня насчитывает несколько тысяч позиций в национальных магазинах под брендом «Сделано в России».

Мероприятие призвано продемонстрировать российский экспортный потенциал и популяризовать качественную отечественную продукцию у массового потребителя из КНР.