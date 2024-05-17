Камчатские кадеты представят край на Всероссийском военно-патриотическом слёте

Шестиклассники ЕСШ № 2 имени Героя Советского Союза Георгия Степановича Кузнецова представят полуостров на Всероссийском военно-патриотическом слёте кадетских классов. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Сергея Тюлькина, главы Елизовского муниципального района.

Всероссийский слёт пройдёт в городе воинской славы Владикавказе.

«Кадеты этой школы не раз подтверждали звание лучших из лучших и завоёвывали самые высокие награды военно-патриотических мероприятий по всей стране», - сказано в сообщении.

Ребята уже продемонстрировали визитку команды, а также приняли участие в конкурсе символики и атрибутики кадетских классов и выступили в конкурсе патриотической песни.

Камчатка верит в успех команды и желает им удачи и сил для победы.