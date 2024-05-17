Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Камчатские кадеты представят край на Всероссийском военно-патриотическом слёте

Камчатские кадеты представят край на Всероссийском военно-патриотическом слёте

10:50
49
Камчатские кадеты представят край на Всероссийском военно-патриотическом слёте

Шестиклассники ЕСШ № 2 имени Героя Советского Союза Георгия Степановича Кузнецова представят полуостров на Всероссийском военно-патриотическом слёте кадетских классов. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Сергея Тюлькина, главы Елизовского муниципального района.

Всероссийский слёт пройдёт в городе воинской славы Владикавказе.

«Кадеты этой школы не раз подтверждали звание лучших из лучших и завоёвывали самые высокие награды военно-патриотических мероприятий по всей стране», - сказано в сообщении.

Ребята уже продемонстрировали визитку команды, а также приняли участие в конкурсе символики и атрибутики кадетских классов и выступили в конкурсе патриотической песни.

Камчатка верит в успех команды и желает им удачи и сил для победы.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Подведены итоги камчатского этапа Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок»
Камчатский край присоединился к Всероссийскому родительскому собранию
Кадровый потенциал туротрасли региона представит Камчатский край в Москве
Камчатские школьники представили видеопроект про традиционную гонку «Берингия»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.