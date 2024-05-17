Камчатские учёные дают хорошие прогнозы на возрождение гейзера Малый

Гейзер Малый имеет хорошие прогнозы на возрождение. Об этом рассказали сотрудники ФГБУ «Кроноцкий заповедник».

Гейзер Малый некогда был одним из самых заметных гейзеров долины реки Гейзерной в Кроноцком заповеднике, пока его не затопило селевым потоком в 2007 году, крупнейшего в истории научных наблюдений на Камчатке.

«Малый был затоплен и несколько лет находился на глубине 8–9 метров под водой. Его активность проявлялась в форме мощной подводной струи. Об этом свидетельствовали движение воды и круги на поверхности озера», - сказано в сообщении.

На днях специалисты впервые в этом году посетили Долину гейзеров и проверили состояние Малого.

Сейчас гейзер пытается возродиться. Учёные отобрали пробы воды, чтобы разобраться, какой газ его подпитывает.

«Выяснилось, что это углекислый газ, то есть по газовому составу Малый вновь стал гейзером и это даёт очень хороший прогноз для его дальнейшей жизни. Ему осталось прочистить канал от камней. Сколько времени это займёт, сказать сложно», - рассказал Алексей Кирюхин, гидрогеолог, старший научный сотрудник заповедника.