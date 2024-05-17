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  4. Парламентарии ДФО Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» одобрили новую инициативу в поддержку участников СВО

Парламентарии ДФО Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» одобрили новую инициативу в поддержку участников СВО

11:50
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Парламентарии ДФО Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» одобрили новую инициативу в поддержку участников СВО

На форуме председателей парламентов ДФО Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в Хабаровске, было внесено предложение от депутатов Сахалинской областной Думы в поддержку участников спецоперации на Украине.

«Наши коллеги предложили не взимать подоходный налог с денежных выплат, которые положены участникам СВО при награждении медалями и орденами РФ. Сейчас такие выплаты по закону расцениваются как доходы, и с этих средств взимается НДФЛ. В то же время Президентом страны перед законодателями поставлена четкая задача – обеспечить максимальную поддержку участников СВО. Поэтому инициатива сахалинских депутатов – абсолютно верная и своевременная. На наш взгляд, денежное вознаграждение тем, кто получает такие весомые, боевые награды, надо выплачивать в полном размере, без удержания налога», — прокомментировала спикер Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова.

Практика освобождения от НДФЛ выплат за государственные награды в России уже имеется. Это касается денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава».

«Инициативу единогласно поддержали все участники Парламентской Ассоциации. Соответствующее обращение будет направлено в Правительство Российской Федерации. Надеемся, что на федеральном уровне вопрос будет решен положительно», – сказала Ирина Унтилова.

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