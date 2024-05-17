Студотряды Камчатского края предлагают работу студентам на летний период

Студенческие отряды Камчатского края предлагают работу студентам на летний период. Рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Третий год подряд Камчатские студенческие отряды предоставляют возможность студентам бесплатно пройти профессиональное обучение. На основании Постановления Правительства РФ выделяются гранты в форме субсидий для образовательных организаций, благодаря которым мы можем бесплатно обучить наших камчатских студентов по необходимым профессиям», — рассказал представитель РСО в Камчатском крае.

В этом году планируется обучить 96 ребят. Из них 40 человек пройдут обучение на обработчиков рыбы в КамчатГТУ, 32 человека обучатся по профессии вожатых в КамГУ им. Витуса Беринга, 24 человека получат профессию барменов в Камчатском кооперативном техникуме.

Помимо того, что студенты совершенно бесплатно получат образование, студенческие отряды обеспечат их рабочими местами по полученным профессиям.