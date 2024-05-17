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  4. Камчатских бойцов СВО приглашают к участию в следующем потоке программы «Время героев»

Камчатских бойцов СВО приглашают к участию в следующем потоке программы «Время героев»

14:10
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Камчатских бойцов СВО приглашают к участию в следующем потоке программы «Время героев»

Главная цель проекта «Время героев» – определить лидеров, которые пройдут специальную образовательную программу и затем будут работать на руководящих должностях в государственных компаниях, а также в органах федеральной, региональной и муниципальной власти, сообщили в правительстве региона.

Старт программы «Время героев» был дан в марте 2024 года. Результаты отбора первого потока будут известны 20 мая.

«Я узнал про программу “Время героев” из Интернета. Когда Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о программе, через сутки я подал заявку и зарегистрировался. Отбор проходил в несколько этапов. Я написал эссе, заполнил анкету и в марте было тестирование. 20 мая будут объявлены результаты. От программы я ожидаю повышения квалификации. Я хочу учиться. Человек должен учиться и развиваться всю жизнь», — поделился ветеран СВО, инструктор пункта отбора на воинскую службу по контракту, сержант Александр Ягупов.

Напомним, получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00.Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!». Виртуальный помощник в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы граждан о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их близких.

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