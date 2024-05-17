Ирина Яровая: Более 3,5 млн. работодателей по всей стране могут стать заказчиками целевого обучения в 2024 году

Более 3,5 млн. работодателей по всей стране могут стать заказчиками целевого обучения в 2024 году. Об этом сообщила заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая по итогам совещания, посвященного реализации закона о целевом обучении, которое состоялось 16 мая в Государственной Думе.

Участие в нем приняли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, замминистр здравоохранения Татьяна Семенова, замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев , замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики, замминистра культуры Андрей Малышев, первый замминистра просвещения Александр Бугаев, председатели профильных комитетов ГД.

По словам вице-спикера ГД, на данном этапе реализации закона проводится работа с работодателями, которые формируют заказ на обучение молодых специалистов, при этом особое внимание уделяется работе с органами региональной власти, которые должны сформировать заявки на обучение врачей и учителей.

«Учитывая стратегическую важность и актуальность закона, сопровождаю его пошаговую реализацию. Сейчас определяющий этап - формирование запроса на специалистов от конкретных работодателей, с конкретной перспективой и гарантиями рабочего места. Минцифры пригласило почти 3,5 млн работодателей из всех регионов России выступить заказчиками целевого обучения. Аналогичную работу провело и министерство социального развития. Впервые все работодатели, имеющие право на подготовку специалистов за счёт бюджета, буквально лично уведомлены об этом, и их отклик или молчание будет чрезвычайно важно и в оценке их реальной заинтересованности и ответственности», — сообщила Ирина Яровая.

«Впервые мы предусмотрели заявки муниципального уровня, где наибольший дефицит кадров. При этом набор врачей и учителей впервые будет иметь открытый характер, и доступен всем без исключения на конкурсной основе, а мы знаем, что именно в этих специалистах регионы нуждаются особенно. Поэтому, можно сказать, мы сможем оценить и отношение глав субъектов к решению проблемы дефицита кадров, и качество их работы с инвесторами и экономикообразующими работодателями, и готовность создавать дополнительные социальные гарантии и мотивацию на подготовку и привлечение в регион молоды специалистов», — подчеркнула автор закона.

«Сегодня с министрами мы договорились о том, что следующим шагом мною с их участием в режиме ВКС будет проведено обсуждение со всеми регионами России и крупными корпорациями», — добавила она.

«Задачи, поставленные Президентом по национальным целям развития и Национальный проект «Кадры» - это все про успех страны и возможности для молодого поколения. Это тот случай, когда закон разработан, и запускает необходимый механизм подготовки специалистов не спустя годы, а до и на старте исполнения поручений Президента», — заключила Ирина Яровая.