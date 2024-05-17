Камчатские школьники участвуют в патриотическом слёте в Москве

Во всероссийском слёте «Хранители истории» принимают участие школьники с Камчатки. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Второй слёт Всероссийского проекта «Хранители истории» проходит с 16 по 17 мая 2024 года в Москве на ВДНХ.

«Мероприятие способствует обмену опытом и тиражированию лучших практик применения деятельностного подхода в историко-патриотическом направлении», - сказано в сообщении.

В мероприятии принимают участие почти 600 «Первых» из 85 регионов России. Сопровождают ребят 85 наставников и волонтёров.

Камчатская делегация состоит из учеников школы №11 г. Петропавловска-Камчатского Мирославы Клюевой, Тимофея Мишина, Сергея Аветисяна и ученика школы №36 краевой столицы Макара Ваца. Ребят сопровождает их наставник Андрей Крылов.

Участники слёта совместно с ведущими экспертами в сфере патриотического воспитания на панельной дискуссии обсудят особенности каждого направления деятельности проекта, примут участие в фокус-группах, главным результатом которых станет план деятельности проекта в 2024-2025 гг.

Приглашённые гости станут для участников слёта примером того, что приносить пользу своей Родине и вносить вклад в развитие страны можно в самых разных сферах деятельности.

Слёт завершится посвящением участников в Хранителей истории. Отличительный значок, вручаемый посвящённым участникам, станет символом их причастности к большому делу сохранения исторической памяти.