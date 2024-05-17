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  4. Камчатка достойно представлена на выставке ЭКСПО в Харбине — Юлия Морозова

Камчатка достойно представлена на выставке ЭКСПО в Харбине — Юлия Морозова

17:19
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Камчатка достойно представлена на выставке ЭКСПО в Харбине — Юлия Морозова

Президенты двух великих держав Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпинь посетят выставку лучших достижений регионов России и Китая, сообщила в телеграм-канале заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юлия Морозова.

«Камчатка представлена своими лучшими товарами: рыбная продукция от ведущих рыбопромышленников, Омега 3, продукция сельского хозяйства, дикоросы и многое другое можно увидеть, потрогать, попробовать на нашем стенде. Сложнее почувствовать наши туристические возможности, но для этого мы украсили стенд яркими видео и фотоматериалами», — сообщает Морозова .

Зампред правительства по экономическому блоку рассказала также, что сегодня санаторий "Начикинский" подпишет соглашение с крупным китайским туроператором, а Корпорация развития Камчатки проведёт несколько встреч с китайскими партнёрами.

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