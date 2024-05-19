Автомобилисты Камчатки уступят дорогу бегунам. Сегодня проводят полумарафонский «ЗаБег.РФ»

Сегодня,19 мая, бегуны Камчатки — профи и любители, синхронно стартуют вместе со всей Россией в рамках VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».



«Для участников подготовлены четыре дистанции для всех уровней подготовки: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. ЗаБег — это не только проверка своих сил и воли на прочность, но и незабываемые эмоции, которые должен испытать каждый. Выбирайте дистанцию, регистрируйтесь на сайте и включайте режим ожидания до самого грандиозного бегового события года», — сообщили в краевом министерстве спорта.



На площадке возле Камчатского выставочно-туристического центра, где будет дан старт соревнованиям, для участников и членов их семей будет подготовлена яркая фан-зона, а также различные активности.



«В воскресенье, 19 мая, в связи с проведением VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» с 12:00 до 23:00 на участке пр. Содружества – ул. Ломоносова – ул. Вулканная будет перекрыто движение автотранспорта. Автомобилистов призывают заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении мэрии ПКГО.