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  5. Автомобилисты Камчатки уступят дорогу бегунам. Сегодня проводят полумарафонский «ЗаБег.РФ»

Автомобилисты Камчатки уступят дорогу бегунам. Сегодня проводят полумарафонский «ЗаБег.РФ»

11:40
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Автомобилисты Камчатки уступят дорогу бегунам. Сегодня проводят полумарафонский «ЗаБег.РФ»

Сегодня,19 мая, бегуны Камчатки — профи и любители, синхронно стартуют вместе со всей Россией в рамках VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».

«Для участников подготовлены четыре дистанции для всех уровней подготовки: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. ЗаБег — это не только проверка своих сил и воли на прочность, но и незабываемые эмоции, которые должен испытать каждый. Выбирайте дистанцию, регистрируйтесь на сайте и включайте режим ожидания до самого грандиозного бегового события года», — сообщили в краевом министерстве спорта.

На площадке возле Камчатского выставочно-туристического центра, где будет дан старт соревнованиям, для участников и членов их семей будет подготовлена яркая фан-зона, а также различные активности.

«В воскресенье, 19 мая, в связи с проведением VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» с 12:00 до 23:00 на участке пр. Содружества – ул. Ломоносова – ул. Вулканная будет перекрыто движение автотранспорта. Автомобилистов призывают заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении мэрии ПКГО.

Автомобилисты Камчатки уступят дорогу бегунам. Сегодня проводят полумарафонский «ЗаБег.РФ» 0

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